Radisson: obiettivo 30 hotel in portfolio in Italia

09:16

Un passaggio da 3 a 20 hotel in portfolio nell’arco di 4 anni e ora la scommessa di raggiungere quota 30 nei prossimi cinque. C’è tanta Italia nel futuro di Radisson Hotel Group, che tra le ultime operazioni ha portato a termine la trasformazione in hotel di lusso del palazzo del Touring Club Italiano a Milano, assumendone la gestione. E sempre a Milano nelle vicinanze arriverà presto un’altra struttura Radisson.

“Abbiamo ottenuto un risultato eccezionale – ha evidenziato al Sole 24 Ore Chema Basterrechea, presidente Emea - in pratica una crescita esponenziale in un breve periodo di tempo: da 3 a 20 hotel in soli 4 anni e dobbiamo tener conto che è compresso il periodo Covid”.



Ma il gruppo Radisson non si limita solo alla Penisola. Nel resto d’Europa al momento sono in fase di sviluppo 114 progetti in 38 Paesi che porteranno altre 25mila camere alle 93mila già effettive. A questi si aggiungono i progetti in Usa (72 nuovi hotel) e Asia Pacifico (86).