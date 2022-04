Hyatt, annullati i contratti in Russia

08:47

Hyatt si allontana sempre di più dalla Russia. Dopo aver annunciato lo stop a tutti i nuovi investimenti nel Paese, in seguito all'inizio della guerra in Ucraina, il Gruppo ha rescisso il suo contratto con l'Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park e non gestirà più l'Hyatt Regency a Sochi.

Pubblicità

Gli ospiti che soggiorneranno presso la struttura di Sochi non potranno, quindi, più beneficiare dei vantaggi offerti dal programma World of Hyatt.



"Stiamo lavorando con l'hotel per garantire una transizione graduale per ridurre al minimo l'impatto su colleghi e ospiti", ha fatto sapere Hyatt, riporta Travel Mole.