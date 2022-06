Novotel e Disney insieme per promuovere ‘Lightyear - La vera storia di Buzz’

12:40

Novotel, Disney e Pixar hanno unito le forze per il lancio di una campagna congiunta per promuovere il film ‘Lightyear – La vera storia di Buzz’ , a partire dal 16 giugno e per tutta l’estate.

Dal 15 giugno nelle sale italiane, ‘Lightyear – La vera storia di Buzz’ è un'avventura animata adatta alle famiglie che racconta le origini dell'eroico Space Ranger Buzz Lightyear. Novotel proporrà offerte speciali, sorprese e attività ispirate al film negli hotel di oltre 50 Paesi in tutto il mondo.

"Il team di Novotel è entusiasta di portare l'esperienza di ‘Lightyear – La vera storia di Buzz’ nei nostri hotel - ha spiegato Nadège Keryhuel, global vice president, midscale brands di Accor -. Pixar ha fatto ancora una volta la sua magia, creando una storia a cui tutti i viaggiatori possono riferirsi, sia nello spazio che sulla terra. La preparazione di un viaggio, il desiderio di esplorare e scoprire una destinazione, la gestione di situazioni insolite e l'entusiasmo per l’inaspettato sono tutti aspetti dell'esperienza di viaggio ".

Nell'ambito della collaborazione, gli alberghi Novotel partecipanti offriranno una serie di attività alle famiglie in visita. All'arrivo nella destinazione di vacanza Novotel, i bambini avranno un assortimento di carte da colorare, giochi e, su richiesta, un proiettore di stelle che trasformerà la stanza in uno ‘spazio intergalattico’. Ogni membro della famiglia riceverà la propria carta d'imbarco che lo inviterà a intraprendere una missione familiare, a vestire i panni di Buzz utilizzando un obiettivo Snapchat o a posare con un Buzz digitale nella hall con uno sfondo in realtà aumentata.



La campagna di Novotel si estenderà ai social media, dove i fan avranno la possibilità di vincere un soggiorno in famiglia Novotel ‘stellare’ a Londra, viaggio incluso, con attività legate allo spazio, come una chiacchierata con un astronauta in carne e ossa, una sessione di paracadutismo interno e la costruzione di un razzo.