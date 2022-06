Airbnb lancia il Fondo Wow!: 10 milioni di dollari per realizzare alloggi insoliti

13:58

Non la solita casa: Airbnb è alla ricerca di nuovi alloggi non convenzionali motivo per cui, con il Fondo Wow!, intende sostenere la creatività di designer, architetti ed esperti del fai-da-te di tutto il mondo aiutandoli a trasformare le loro idee in realtà.

Il fondo prevede un budget di 10 milioni di dollari da destinare alla realizzazione delle 100 idee più incredibili che, giudicate da una giuria di esperti chiamati in causa per valutarne l’originalità, la fattibilità, la sostenibilità e ancora l’offerta esperienziale, prenderanno forma e andranno ad aggiungersi alle abitazioni prenotabili sulla piattaforma nella categoria Wow!.



C’è tempo fino al 22 luglio per presentare la propria ‘folle’ idea attraverso airbnb.it/omgfund. Per maggiori informazioni è possibile consultare il regolamento ufficiale. L.F.