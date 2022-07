Milano: via ai bandi per valorizzare gli hotel e immobili di pregio

13:51

Il Comune di Milano ha pubblicato quattro bandi con cui intende valorizzare immobili di pregio di proprietà demaniale in centro città. Si tratta, come riporta Hotelmag dell’edificio in Galleria Ciro Fontana 3, del palazzo storico tra Via Dogana e Piazza Duomo e di due negozi in Galleria Vittorio Emanuele.

Del complesso monumentale fra Piazza Duomo, Via Marconi, Via Dogana e Via Mazzini vengono messi a bando 7.544 metri quadri a un canone annuo a base d’asta di 6 milioni e 708mila euro, per 18 anni – come spiega un comunicato -. L’amministrazione chiede che siano utilizzati ad albergo, con servizi e negozi al piano terra, ristorazione e bar al piano ammezzato. Gli spazi sono distribuiti tra piano terra, ammezzato, primo, secondo, terzo, quarto, quinto piano, oltre a interrati e sottotetto. Il bando chiude il 5 ottobre. A seguire si svolgerà l’incanto, con un primo rilancio minimo di 300mila euro e i seguenti per 100mila euro.



I sei piani in Galleria Ciro Fontana, invece, sono sono proposti a un canone annuo a base d’asta di 6 milioni 51.903 euro per essere trasformati in un luxury mall, ma, in caso di diserzione della prima procedura, saranno ammesse offerte per l’utilizzo come albergo e servizi, a un canone minimo di un milione e 902mila euro. Oltre 2mila i metri quadrati, attualmente in parte liberi e in parte occupati da uffici comunali già ricollocati o in previsione di esserlo. Le eventuali offerte dovranno essere presentate entro il 6 ottobre. La successiva fase dell’incanto prevede rilanci minimi di 50mila euro.



Per quanto attiene la Galleria, sino al 22 settembre rimarranno aperti due bandi che riguardano negozi con vetrine sull’Ottagono.



“Tra le proprietà del Comune ci sono luoghi di valore storico, artistico e architettonico – ha evidenziato l’assessore al Bilancio e al Patrimonio, Emmanuel Conte -. Proseguiamo nella valorizzazione del nostro patrimonio di pregio, certi che sia un importante strumento di perequazione da usare per la città: i luoghi desiderati dai marchi del lusso ci stanno mettendo a disposizione risorse preziose per offrire servizi”.