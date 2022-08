Unahotels Trastevere Roma, debutto a settembre

13:25

Gruppo Una si espande nella Capitale con una nuova apertura. Come riporta Hotelmag a settembre sarà operativo il nuovo Unahotels Trastevere Roma, progettato con il carattere della grande casa romana, per i viaggiatori che prediligono un’accoglienza professionale ma rilassata. Un servizio che ha al centro il coinvolgimento dell’ospite, la capacità di farlo immergere nella vita del quartiere e della città in modo decontratto e amichevole. È questo lo spirito della radicale ristrutturazione che ha ridato vita all’edificio borghese ottocentesco, trasformandolo in un hotel 4 stelle.

La struttura racchiude 94 camere di sette differenti tipologie, tra cui 6 suite; inoltre, bar, una corte interna e spazi comuni aperti al quartiere.



“Si apre un nuovo capitolo nell’ospitalità romana, si resettano i paradigmi di un’offerta di accoglienza contemporanea, coinvolgente e attuale”, ha affermato Fabrizio Gaggio, direttore generale di Gruppo Una.