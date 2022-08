Nexi Payment proroga il 'Canone Zero' per gli associati Federalberghi

13:05

Nexi Payment ha prorogato di sei mesi, in esclusiva per gli associati Federalberghi, la promozione Canone Zero. Pertanto le imprese turistico-ricettive che aderiranno al servizio ‘Incasso senza Pensieri’ entro il 31 dicembre 2022 saranno esentate per sempre dal pagamento del canone mensile di XPay.

Il servizio ‘Incasso senza pensieri’, si legge su Hotelmag, offre alle strutture ricettive una maggiore sicurezza degli incassi relativi alle prenotazioni online e ad altre prenotazioni effettuate a distanza. Tra le funzionalità del servizio vi è la possibilità di proporre al cliente un pagamento dilazionato, suddividendo in più tranche l’importo da incassare. È possibile seguire uno schema fisso, da utilizzare per tutti i pagamenti dilazionati, oppure un calendario ad hoc di volta in volta o in presenza di specifiche richieste del cliente. Il sistema prevede che l’incasso avvenga entro la data di check-in e dà la possibilità che l’ultima parte venga saldata in struttura.



Per quanto attiene il costo del servizio, per le imprese che hanno aderito al servizio avvalendosi della convenzione Federalberghi è prevista una commissione dell’1,4% del valore transato e un costo di 10 centesimi di euro a transazione; per quelle che aderiscono tramite il proprio istituto bancario vengono applicate le condizioni previste da ciascun istituto.