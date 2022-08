Un hotel da sogno sulla Strip più famosa degli States: nasce Dream Las Vegas

12:11

Dream Las Vegas, come suggerisce il nome, è un vero e proprio 'sogno' dell'ospitalità. Sorgerà sulla Strip di Las Vegas e l'apertura è prevista per il 2024: 531 camere, 7 aree dedicate alla ristorazione e alla vita notturna, 1.115 metri quadrati per meeting ed eventi, e un casinò da 1.850 metri quadrati. L'hotel si troverà vicino all'iconica insegna 'Welcome to Fabulous Las Vegas', e sarà il frutto di un investimento di 550 milioni di dollari.

Come riferisce travelweekly.com il progetto rappresenta un nuovo tipo di hotel experience a Las Vegas, in quanto offrirà ai turisti e ai locali la possibilità di soggiornare in un boutique hotel direttamente sulla via più celebre della città.

Gaia Guarino