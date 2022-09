Ragosta: gli hotel stagionali prolungano l’apertura

10:31

Sull’onda dei successi estivi e delle prenotazioni che ancora stanno arrivando per i mesi autunnali Ragosta Hotels Collection ha deciso di allungare la stagione degli alberghi che, in estate, hanno più volte raggiunto e sfiorato il tutto esaurito.

Pertanto l’Hotel Raito Amalfi Coast, a Vietri sul Mare, prolunga l’apertura fino all’11 novembre, per fare poi una breve pausa e riaprire per Capodanno. La Plage Resort Taormina, invece, resterà operativo fino al 29 ottobre, anche con richieste di eventi esclusivi per il mese di novembre.



Il Relais Paradiso, la villa privata a Vietri Sul Mare, accoglierà i suoi ospiti fino al 15 ottobre, grazie alle continue richieste e prenotazioni già registrate. Sempre aperta, invece, la struttura romana, Palazzo Montemartini Rome, che ha archiviato un’estate con risultati eccellenti.



I mercati principali

“Nord Europa, Italia, Stati Uniti e America Latina: questi i mercati da cui arrivano principalmente i nostri ospiti che, nella maggior parte dei casi, scelgono anche la possibilità di viaggiare nelle diverse strutture che abbiamo in Italia – afferma Giuseppe Marchese, ceo di Ragosta Hotels Collection -. Solo tra maggio e agosto di quest’anno abbiamo registrato incrementi di occupazione tra il 10 e il 20% in più rispetto al 2019 ma anche nel settore eventi, tra aziende e privati, l’incremento è stato significativo, con particolare riferimento ai matrimoni che sono un punto di forza delle nostre realtà”.