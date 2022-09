Allegrini approda nell’e-commerce con Hotelify

13:31

Il Gruppo Allegrini ha concluso due acquisizioni che ne rafforzano la presenza nel business dei prodotti di detergenza per lavanderie professionali e ne sanciscono l’ingresso ufficiale nell’ambito dell’e-commerce per la fornitura online di amenities e accessori per il mondo dell’hospitality.

L’azienda italiana del settore chimico, , come riporta Hotelmag, ha acquisito Hotelify.com, azienda specializzata nella vendita online di prodotti cosmetici per alberghi, b&b e tutte le tipologie di strutture d’accoglienza. L’acquisizione consente al Gruppo Allegrini di dotarsi di una piattaforma online proprietaria, per la vendita b2b sul canale hotellerie, utilizzato in Italia e all’estero. Con l’operazione Hotelify continua il progressivo bilanciamento delle due business unit, portando la divisione cosmetica a pesare il 50% dell’intero business del Gruppo.



Parallelamente, Allegrini ha completato l’acquisizione di Cliners, azienda operante nel canale delle lavanderie professionali, consentendo quindi al Gruppo di accedervi direttamente con le necessarie competenze tecniche e un’adeguata forza commerciale.



“Con queste due acquisizioni si accelera il processo di crescita nei mercati storici nei quali opera – ha affermato Maurizio Allegrini, ceo del Gruppo Allegrini -: con Hotelify si diversifica la strategia go-to-market con una piattaforma proprietaria dedicata al mondo hotellerie; nella lavanderia industriale completiamo la gamma di prodotti indicati per target di consumo molto specifici. L’articolazione dei settori che Allegrini copre consente di rispondere alle esigenze di clienti sempre più diversamente strutturati, conservando la vocazione all’innovazione e la sensibilità ai temi della sostenibilità aziendale”.