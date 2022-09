di Stefania Galvan

08:11

"Le richieste sono a 360 gradi e riguardano il corporate, il Mice, gli eventi sportivi, ma anche le produzioni televisive”. Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels (nella foto), guarda con fiducia a un settore la cui ripresa è stata palpabile già a partire dalla primavera e la cui onda lunga si spinge anche fino alla fine dell’anno.

Un segnale positivo e particolarmente significativo per un settore che in molti davano per spacciato, soppiantato da riunioni ed eventi da remoto. “Evidentemente la voglia di incontrarsi di persona non è venuta meno – sostiene il direttore sales & marketing di Omnia Hotels, Daniela Baldelli -, anzi è stata amplificata dalle sofferenze della pandemia”.



L'occupazione cresce

Il risultato è stato che ora la piazza romana registra una percentuale di riempimento delle strutture Omnia che non scende mai sotto il 70-80 per cento. “Certamente – precisa Lazzarini – il margine di profittabilità si assottiglia a causa dei costi imponderabili, nonostante l’exploit della domanda”.



L'impegno economico

Difficoltà che non impediscono al gruppo di continuare a investire nell’upgrading delle strutture: “Per il nostro boutique hotel Rose Garden Palace, ad esempio - anticipa Lazzarini – prevediamo il rifacimento degli arredi, che sarà ultimato entro il primo semestre 2023”. È invece in fase di ultimazione il rifacimento della facciata dell’Hotel Imperiale di via Veneto: “Abbiamo investito circa cinque milioni di euro” precisa il ceo.



Infine si ritorna al settore congressuale con lo Shangri La Roma EUR che, dopo aver completato la ristrutturazione delle camere e delle aree comuni, ha avviato un piano che prevede una sala modulare di 200 mq, che verrà completata entro metà ottobre, alla quale seguirà poi la realizzazione del centro congressi di 1.500 mq con piscina e aree esterne per gli ospiti, che vedrà la luce nel 2023.



Ma non finisce qui: nel 2024, infatti, la struttura sarà ulteriormente ampliata con l’aggiunta di 70 camere e la realizzazione del nuovo ristorante Shangri La. “Una cosa è certa – conclude Lazzarini –: non ci lasceremo spaventare dal clima di incertezza economica e dal nodo dei rincari. Siamo nati subito prime della pandemia e abbiamo resistito, ora i tempi sono maturi per investire”.