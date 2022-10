MiTur, Tax credit riqualificazione: via alle verifiche per l’erogazione

15:05

Inizia la fase istruttoria per l’erogazione del Tax Credit Riqualificazione. Attraverso un avviso, il Ministero del Turismo rende noto di aver iniziato le “verifiche propedeutiche all’effettiva fruizione dell’agevolazione” prevista dal Dl 104 del 2020 recante le ‘Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia’.

Gli esiti della verifica – comunica il dicastero - saranno notificati a tutti gli interessati entro il 31 ottobre.



Il credito di imposta

L’agevolazione si rivolge a strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali ed all’aria aperta; e prevede un credito di imposta nella misura del 65% per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 - entro il massimo di 200.000 euro - per interventi di: manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; eliminazione delle barriere architettoniche; incremento dell’efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; acquisto mobili e componenti di arredo; realizzazione di piscine termali ed acquisizione di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività degli stabilimenti termali.



L’avviso completo del Ministero è disponibile a questo link



L’elenco delle istanze ammesse - ora in fase di verifica - è invece consultabile qui