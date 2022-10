Bluserena archivia l'estate con un fatturato in crescita a doppia cifra sul 2019

10:21

Fatturato in crescita del 20 per cento sul 2019. E’ questo il bilancio della stagione estiva di Bluserena, che chiude così i conti con il recente passato rilanciandosi in grande stile sul prodotto Mare Italia.

“Le strutture firmate Bluserena – spiega l’azienda in una nota - sono state protagoniste dell’estate italiana con un totale di 1,2 milioni di presenze, 2.500 occupati e una ricettività complessiva di 4.400 camere distribuite nei suoi 13 villaggi e resort 4 e 5 stelle in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo. Il positivo bilancio della stagione estiva appena trascorsa è stato attestato anche dagli ospiti, che hanno espresso il loro apprezzamento per i villaggi e resort Bluserena attraverso recensioni TripAdvisor che raggiungono i massimi livelli di punteggio con rate 4.5 su 5”.



I risultati sono anche il frutto dei continui investimenti effettuati anche negli anni più difficili che hanno visto un piano di rinnovamento per 30 milioni di euro dedicati ai villaggi e alla creazione di nuovi servizi.