Leonardo Royal Venice Mestre strizza l'occhio agli eventi: partnership per la  Venice Marathon e il TEDxMestre

09:47

L’hotel Leonardo Royal Venice Mestre, 4 stelle superior, strizza l’occhio al mondo degli eventi. La struttura di Leonardo Hotels Central Europe Division of Fattal Hotel Group ha recentemente stretto due partnership per supportare due eventi che si terranno nell’area di Venezia e Mestre: Venice Marathon e TEDxMestre.

Rafi Carmon, country general manager Italy & Hungary, ha spiegatoo: “Il legame con la comunità locale è molto importante per noi e siamo lieti di supportare questi eventi di portata internazionale e di grande rilevanza per il territorio attraverso le partnership siglate dal nostro Leonardo Royal Venice Mestre. Il nostro impegno è quello di far sentire i nostri ospiti partecipi del contesto in cui si trovano gli hotel grazie anche alla valorizzazione delle iniziative locali. Per Leonardo Hotels l’Italia rappresenta un mercato in crescita e dal grande potenziale: siamo presenti con 5 strutture situate in location strategiche da Verona a Roma passando per Milano, ma contiamo di ampliare il nostro portfolio con nuove aperture nel prossimo futuro”.



Armando Salvemini, general manager di Leonardo Royal Venice Mestre ha aggiunto: “È per noi motivo di orgoglio supportare questi due eventi che siamo certi contribuiranno a incrementare la notorietà di Leonardo Royal Venice Mestre quale location ideale sia per il viaggiatore leisure che vuole scoprire Venezia e il territorio, sia per il business traveller che nella nostra struttura può trovare ampi spazi congressuali e servizi personalizzabili”.



In occasione della 36° edizione della Venice Marathon, in programma il 23 ottobre, il Leonardo Royal Venice Mestre sarà uno dei partner ufficiali della competizione e del Running District.

Sono stati inoltre creati speciali pacchetti runner, già sold out, con 1 o 2 notti e trattamento di mezza pensione, navette per ritiro dei pettorali di gara, transfer e vaporetti per Venezia.



Molto atteso è anche l’appuntamento di TEDxMestre in programma il 13 novembre presso lo storico Teatro Corso di Mestre, dal titolo Apokálypsis: nuovi inizi che esplorerà il tema dell'apocalisse come momento di ‘rivelazione’.

In qualità di Innovator Partner di TEDxMestre, Leonardo Royal Hotel Venice Mestre ospiterà tutti gli speaker dell’incontro tra cui scrittori, scienziati, artisti e giornalisti.