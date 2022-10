13:31

“Ci sono degli ottimi segnali di ripresa, ma non bisogna dimenticare che ancora non abbiamo completato il percorso di ritorno al pre-pandemia”. In occasione degli Stati Generali del Turismo di Chianciano, si legge su Hotelmag, è stato il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, a puntare l’attenzione sulle criticità che ancora affliggono il settore alberghiero.

“Basta infatti passeggiare nei centri delle città che in questo periodo stanno andando bene, come Roma e Venezia, per rendersi conto di quanti alberghi e negozi siano ancora chiusi”, ha sottolineato Nucara, aggiungendo che “c’è la probabilità seria che la situazione peggiori a causa dell’inflazione, della guerra e dell’emergenza bollette, che è la prima questione a cui mettere mano”.



Altro tema da affrontare nel nuovo Piano strategico del Turismo, il miglioramento della qualità del ricettivo: “Serve uno strumento che accompagni in via permanente la qualificazione delle strutture – ha invocato il direttore generale di Federalberghi -: un bando aperto, senza click-day, che le imprese possano utilizzare per finanziare processi di ristrutturazione”.



Ma anche l’abusivismo resta, secondo Nucara, uno dei temi più spinosi per il comparto: “È un problema che bisogna affrontare, e la soluzione non può che essere una: stesso mercato e stesse regole. Non può essere che qualcuno giochi con il braccio legato dietro la schiena e qualcun altro sia libero di operare nel dispregio delle regole”.