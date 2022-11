Sun Siyam Olhuveli Maldives su Romance Island con Tui Blue

17:41

Il Sun Siyam Olhuveli Maldives ha inaugurato la sua terza isola: si chiama Tui Blue Olhuveli Romance Island e va ad aggiungersi alla gamma di esperienze del resort con 111 sistemazioni, tutte con letto rotondo, dando agli ospiti la possibilità di scegliere tra ville sulla spiaggia o overwater con piscina privata.

Romance Island è collegata alle due isole esistenti di Olhuveli da un ponte e sarà gestita dal team di Olhuveli in collaborazione con Tui Blue for Two, il marchio 'adults only' di Tui. A disposizione degli ospiti pacchetti in pensione completa e all inclusive e nuove attività e strutture, come la Blue Spa, un centro acquatico ricreativo e sportivo di ultima generazione, un centro immersioni certificato Ssi, una palestra Blue Fit e una piattaforma Fit, due infinity pool. Ottimi anche i nuovi ristoranti, tra cui un Teppanyaki, la cantina The Bite “alfresco dining” sulla spiaggia, The Cullinarium, che serve cucina mediterranea in uno scenografico overwater e Thea's, uno specialty coffee shop.



Situato nell'atollo di South Male e distribuito su tre isole tropicali, il Sun Siyam Olhuveli Maldives è a soli 45 minuti di motoscafo dall'aeroporto internazionale di Velana e si distingue perché è una struttura ‘affordable luxury', quattro stelle lusso a prezzi accessibili.

Zuley Manik, direttore esecutivo di Sun Siyam, ha commentato:"Siamo entusiasti dell'apertura di Romance Island in collaborazione con Tui Blue: sarà una bellissima nuova perla della collezione Sun Siyam Resorts".

Hassan Adil, direttore generale di Olhuveli ha aggiunto: "L'apertura di Tui Blue Olhuveli Romance accresce l’offerta di Olhuveli: gli ospiti possono contare sulla nostra ospitalità e godersi la privacy di questo retreat per soli adulti".