Hilton fa rotta sul 2023, ecco tutte le aperture europee

09:23

C’è anche l’Italia tra le destinazioni palcoscenico delle nuove aperture Hilton per il 2023. Dopo l'Hilton Rome Eur La Lama, a primavera è infatti prevista l’apertura dell’Ambasciatori Venice Mestre, Tapestry Collection by Hilton, che con le sue 83 camere sarà il primo del brand nel Nord Italia. La ristrutturazione, ispirata alla storia di Venezia Mestre e al passato glamour dell’hotel, è stata completa e ha interessato le camere di lusso, il ristorante, il bar e gli spazi per il fitness. Tra le proposte leisure dell’hotel i tour in gondola, la visita ai numerosi musei (Venezia è la città che ne ha di più in Europa in rapporto al numero di abittanti) e le soste nei migliori ristoranti.

New entry francesi

Sempre in primavera sarà inoltre inaugurato il Marty Hotel Bordeaux, Tapestry Collection by Hilton, nel cuore del vivace quartiere di Mériadeck, frequantato da artisti e creativi. La struttura avrà 61 camere e ospiterà una serie di eventi, da mostre a workshop a negozi pop-up, per dare spazio ai talenti locali.



Nello stesso periodo sarà inaugurato anche l’Hilton Heidelberg in Germania, nel cuore del centro storico , sul fiume Neckar. La struttura disporrà di 244 camere, sette sale riunioni, un centro conferenze ed eventi, un centro fitness e una ballroom che può ospitare fino a 300 persone.



Ingressi estivi

La prossima estate sarà poi la volta dell Sainte-Anne Hotel Dijon, Curio Collection by Hilton, che segna il debutto di Hilton nella regione francese della Borgogna ed è situato in una posizione ideale nel centro della 'Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin' di Digione. Collocato nel sito di un ex ospizio del XVII secolo, l'hotel upscale dispone di 125 camere e suite con arredi ispirati ai famosi vigneti della Borgogna, oltre a terrazze all'aperto, una piscina, un centro fitness e la spa Nhoraé. Al ristorante dell'hotel, La Table de Sainte-Anne, gli ospiti potranno assaporare i sapori della cucina francese, mentre il bar del ristorante 'L'Oratoire' è dedicato alle degustazioni dei migliori vini della regione.



Sempre nei mesi estivi aprirà in Ungheria, a Budapest, il primo hotel Hampton by Hilton del Paese: 219 camere e un esterno che si inserirà nell'architettura locale della strada, mentre l'interno sarà caratterizzato da spazi pubblici rinnovati e camere nuove, oltre che da una colazione gratuita e da strutture fitness completamente attrezzate a disposizione degli ospiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



A Londra sarà inaugurato in estate l’Hampton by Hilton London Old Street, 107 camere, situato a pochi passi dai ristoranti e bar di Shoreditch High Street e dagli uffici di Liverpool Street. Il ristorante dell’hotel proporrà piatti della cucina italiana e nel bar della hall un menu di spuntini 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli ospiti potranno scegliere di lavorare in una delle flessibili aree pubbliche dell'hotel, con connessione wi-fi gratuita. Infine in Portogallo sarà operativo il Legacy Hotel Cascais, Curio Collection by Hilton: 59 le camere, molte delle quali dotate di balconi con vista mare sulle spiagge della città. Gli ospiti potranno usufruire delle strutture dell'hotel, tra cui un lobby bar, un ristorante, una piscina, una spa e un centro fitness.