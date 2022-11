Melià Hotels: doppia apertura in Messico a Guadalajara e sulla Riviera Nayarit

12:46

Melià Hotels prepara una doppia new entry nel suo portfolio lusso in Messico. Si tratta di due proprietà che verranno aperte a Guadalajara e sulla Riviera Nayarit.

Nel primo caso si tratta del primo hotel cittadino realizzato dal gruppo nel Paese e porterà la bandiera del marchio ME by Melià. Sarà una struttura da 150 camere con diversi servizi per i clienti che verrà inaugurata nel corso del prossimo anno.



Sulla Riviera Nayarit, il gruppo aprirà un resort di 180 camere sotto la sua bandiera Gran Melià, che segnerà il debutto di quel marchio nel mercato messicano. L'apertura è prevista entro il 2025. Al termine delle aperture saranno 9 le proprietà di Melià in Messico.