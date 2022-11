Hilton cresce in India, debutta nel Punjab il brand DoubleTree

08:47

Hilton Worldwide non arresta la sua corsa internazionale. Il gruppo ha appena firmato un accordo con Wondergrain Exports Private Limited per il debutto del marchio DoubleTree by Hilton nello stato indiano del Punjab.

L'apertura dell'esclusivo DoubleTree by Hilton Amritsar - situato vicino al Tempio d'oro di Amritsar, ai siti culturali e religiosi della città e alle principali zone commerciali e degli affari - è prevista per l'inizio del 2026; avrà 116 camere, ampi spazi all’aperto, architettura e design moderni e sarà dotato di numerosi spazi per banchetti e riunioni. “Con la sua posizione strategica nel cuore di uno dei rinomati centri di pellegrinaggio in India - commenta a HotelTopNews Navjit Ahluwalia, Senior Vice President e Country Head, India, Hilton, DoubleTree by Hilton - Amritsar sarà ben posizionato per servire sia i viaggiatori d'affari, sia la componente leisure”.



Il raddoppio indiano

Con quest'ultima new entry il gruppo è “sulla buona strada per raddoppiare la nostra presenza in India nei prossimi cinque anni”.

Uno dei progetti già in cantiere è quello dell'Hilton Hyderabad Resort & Spa, un resort su 15 acri a Shamirpet, Hyderabad, vicino alla Genome Valley, un centro commerciale high-tech incentrato sulla ricerca e lo sviluppo farmaceutico. Con 128 camere e ville con piscina privata, l’albergo dovrebbe essere consegnato nel 2025.