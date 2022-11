Hilton si espande nell'Indiano, nel 2026 il primo Garden Inn a Mauritius

17:28

Hilton Worlwide fa debuttare il brand Garden Inn a Mauritius. Il gruppo ha infatti appena firmato un accordo con Ebène Square Ltd per costruire il primo albergo con questo marchio nell’isola.

L’Hilton Garden Inn Phoenix Mauritius, che sarà aperto nel 2026, avrà 135 camere e suite caratterizzate dal design caldo e luminoso tipico delle strutture di questo brand. Tra le opzioni food and beverage una lobby lounge, un pool bar e una rooftop lounge. L’hotel disporrà anche di sale riunioni, una piscina all’aperto, un centro benessere e una palestra.



Il network alberghiero

La new entry, aggiunge TopHotelNews, si unisce alle oltre 40 strutture Hilton già operative e alle 66 in fase di sviluppo in Africa e nell’Oceano Indiano. “Crediamo – commenta Carlos Khneisser, vice president, development, Middle East and Africa di Hilton – che l’introduzione dell’Hilton Garden Inn a Mauritius rappresenti una pietra miliare nello sviluppo del gruppo e siamo sicuri che avrà un impatto positivo fungendo anche da motore economico per la comunità locale”.



“Vediamo – aggiunge Alan Roberts, global brand Head di Hilton Garden Inn – una chiara opportunità per il marchio di soddisfare il crescente mercato dei viaggi corporate dell’isola, data anche la vicinanza dell’hotel agli uffici commerciali di Phoenix e Ebène. Ci aspettiamo però che la struttura attiri anche turismo leisure”.