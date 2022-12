Webinar Intesa Sanpaolo-Federalberghi sui contenuti del nuovo accordo

09:01

Federalberghi, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, organizza un seminario online nel corso del quale saranno approfondite le condizioni economiche su prodotti e servizi bancari, oggetto dell’accordo di collaborazione e inclusi nell’offerta commerciale riservata alle imprese associate.

Il webinar – dal titolo “Il nuovo accordo di collaborazione a supporto delle imprese alberghiere” – è rivolto a presidenti, direttori, segretari e consulenti finanziari delle organizzazioni aderenti, si legge su Hotelmag, e si svolgerà il 14 dicembre 2022, in videoconferenza, con inizio alle ore 16.30 e conclusione entro le 18.



I lavori si svolgono sulla piattaforma Zoom: il link per la partecipazione viene trasmesso nella giornata del 13 dicembre. In considerazione dell’importanza della materia, la riunione viene trasmessa anche ‘in chiaro’ sul canale Youtube di Federalberghi, per consentirne la visione alle singole imprese.