Intesa Sanpaolo e Unoenergy, intesa in Liguria per i crediti Superbonus

13:27

Intesa Sanpaolo e Gruppo Unoenergy hanno siglato in Liguria il primo accordo per la ricessione dei crediti fiscali legati al Superbonus, per un valore fiscale pari a 500 milioni di euro per 4 anni.

Il contratto risponde alla logica di riavviare progressivamente il mercato della cessione dei crediti, con l’obiettivo, da parte del Gruppo bancario, di coinvolgere un cospicuo numero di imprese per ampliare la propria capacità fiscale.



Grazie all’accordo con Unoenergy, quindi, Intesa Sanpaolo continuerà a dare un riscontro ai clienti in attesa di poter cedere i propri crediti, assicurando loro gli adempimenti normativi.



"L'accordo con Unoenergy in Liguria – ha spiegato Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte...