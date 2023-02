14:31

Si aprirà alle 12 del 20 marzo 2023 la finestra per presentare le domande per accedere agli incentivi FRI-Tur. Lo riferisce il Ministero del Turismo attraverso una nota ufficiale, in cui spiega che le aziende avranno un mese di tempo per l’inoltro delle istanze.

Pubblicità

La scadenza è fissata infatti alle 12 del 20 aprile 2023.



Modalità di invio

Sul sito di Invitalia, è già possibile scaricare la documentazione necessaria.



Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un’identità digitale (Spid, Cns, Cie) e accedere all'area riservata per la compilazione del modulo.



Inoltre, bisogna disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).



Al termine della procedura online, verrà assegnato un protocollo elettronico.



Le domande saranno poi esaminate in ordine cronologico di presentazione.



I soggetti beneficiari

Promosso dal MiTur e gestito da Invitalia, con la partecipazione di Abi e Cdp, il Fondo rotativo a sostegno delle imprese prevede una dotazione complessiva di 1 miliardo e 380 milioni di euro (600 milioni provenienti dalle banche), per il miglioramento dei servizi di ospitalità e il potenziamento delle strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.



Soggetti destinatari dei fondi sono: alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all’aria aperta, porti turistici, imprese del settore fieristico e congressuale.



Gli interventi ammissibili spaziano dalla riqualificazione energetica e antisismica alla rimozione delle barriere architettoniche restauro; dalla digitalizzazione al rinnovo degli arredi e alla realizzazione di piscine termali.



La guida completa alla compilazione delle domande è consultabile a questo link



Le Faq del Ministero sono invece disponibili qui