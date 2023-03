Classificazione Hotelstars: nuovo tool in italiano per il test Hsu

13:33

Hotelstars Union lancia la versione in italiano del test di classificazione su criteri Hsu, già operativo in inglese, tedesco, polacco e ucraino. Pertanto, come riporta Hotelmag, anche gli albergatori italiani possono orientarsi, nella propria lingua, agli standard dell’associazione europea per la classificazione alberghiera armonizzata, e provare quante stelle otterrebbe il loro albergo secondo il sistema Hsu.

Pubblicità

Federalberghi è membro osservatore dell’Unione Hotelstars dal 2012 ed è impegnata a supportare il dibattito e gli sforzi per armonizzare le classificazioni alberghiere in Europa. Il presidente Bernabò Bocca evidenzia l’importanza dello strumento: “I cittadini dell’Europa del Nord, che sono tra i più affezionati clienti degli hotel italiani, sono sempre più spesso abituati a scegliere l’albergo utilizzando i criteri Hsu”.



“Invitiamo cordialmente gli hotel italiani a effettuare una classificazione di prova secondo il catalogo dei criteri Hsu – esorta Markus Luthe, presidente di Hotelstars Union -. Il risultato mostrerà la posizione degli hotel classificati in Italia sul rispettivo sistema regionale rispetto al sistema Hsu. Questo è particolarmente interessante per gli hotel con ospiti internazionali, in quanto la comparabilità transfrontaliera delle stelle offre un valido aiuto per orientarsi nella scelta dell’hotel”.



“Siamo orgogliosi della partnership tra Federalberghi e Hotelstars Union – sottolineano i rappresentanti delle associazioni e dell’Hsu – e attendiamo con fiducia un ulteriore graduale allineamento dei nostri sistemi, perché, soprattutto alla luce delle attuali sfide per il turismo in Europa, è più importante che mai unire le forze, sfruttare le sinergie e creare prospettive anche per la competitività delle imprese alberghiere”.



La classificazione del test online è gratuita e non vincolante ed è disponibile a questo Link