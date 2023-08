Airbnb, a Montecito un soggiorno rigenerante con Gwyneth Paltrow

13:59

Gwyneth Paltrow diventa host per Airbnb. La star di Hollywood, nonché fondatrice e ceo dell’azienda di benessere e lifestyle goop, apre le porte della sua guesthouse di Montecito per un soggiorno di benessere.

Gli ospiti saranno accompagnati dall’attrice in un’esperienza rigenerante, per rilassarsi ed entrare in contatto tra di loro, creando nuove connessioni e sentendosi parte della comunità.



Il soggiorno si terrà sabato 9 settembre 2023 e le richieste di prenotazione potranno essere inviate a partire dalle 19 di martedì 15 agosto su airbnb.com/goop.



Il soggiorno

La guesthouse è un luogo ideale per chi è alla ricerca di pace e spazi di riflessione, in linea con i valori di goop. Immersa nei paesaggi di Montecito (California), vanta viste mozzafiato sulle colline, spiagge e luoghi da esplorare, inclusa la città che ospita lo shop di goop presso Rosewood Miramar Beach.



Durante il soggiorno, gli ospiti potranno apprezzare e vivere la filosofia del brand, guidati dalla sua fondatrice, avendo l’opportunità di: potenziare la mente con una sessione di meditazione trascendentale guidata; concedersi una rilassante giornata in una spa con i prodotti di bellezza preferiti da Gwyneth Paltrow; alimentare il corpo con cibi nutrienti ispirati alla cucina in stile goop; e portare a casa prodotti e tecniche wellness.