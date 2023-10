14:43

“Tutto procede secondo il cronoprogramma, lo inaugureremo già la prossima estate”. Ray Lo Faso (nella foto), direttore generale del Gruppo Bulgarella, in fiera svela i dettagli dell’ultimo progetto aziendale: la totale riqualificazione dell’ex Motel Agip di Palermo, una struttura iconica per la città che già da tempo giaceva in stato di abbandono.

“Rinascerà come quattro stelle a vocazione business, dal design contemporaneo e con ampi spazi congressuali - spiega Lo Faso -. Disporrà di 120 camere e, data la sua vicinanza all’aeroporto e al centro, sarà adatto anche alla componente leisure”. L’investimento per la struttura ammonta a circa 5 milioni di euro e il Gruppo Bulgarella, una volta ultimati i lavori, la gestirà nella fase iniziale di start up, per poi darla in affitto. S.G.