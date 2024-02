di Stefania Galvan

L’affacciarsi di nuovi mercati internazionali e il ritorno dell’advance booking. Sono queste le due nuove tendenze per gli hotel Falkensteiner secondo Otmar Michaeler (nella foto), ceo di Fmtg, che guarda con soddisfazione al bilancio 2023 e si prepara a un 2024 ancora più incoraggiante.

“Durante la stagione invernale - gennaio, febbraio, marzo e dicembre 2023 - abbiamo registrato ottime performance sia in Austria che in Italia - spiega - e, quindi, in tutte le località di montagna dove siamo presenti tra Carinzia e Alto Adige. Questa tendenza si sta confermando anche nei primi mesi del 2024. L’estate, invece, è stata in linea con i risultati ottenuti nel 2022 in tutte le destinazioni”.



Tutti gli indicatori in aumento

Rispetto all’anno precedente l’incremento di fatturato è stato del 20%: “Ci eravamo prefissati un obiettivo molto ambizioso - 250 milioni di euro -, che non abbiamo raggiunto pur non essendoci discostati di molto. L’incremento complessivo di tutti gli indicatori è stato, però, ottimo. Accanto al dato di fatturato, infatti, abbiamo registrato una crescita significativa dell’adr, a più 6%, e del tasso di occupazione, salito in media di 14 punti percentuali sul 2022”.



Accanto alla Germania, già mercato di riferimento per il gruppo, significativa è stata anche la crescita dell’Austria e dell’Italia.

“La conoscenza del nostro brand - aggiunge Michaeler - si sta affermando sempre più in Svizzera e Repubblica Ceca, dove aumenta considerevolmente anche la fetta di mercato e siamo sicuri si possa crescere ulteriormente”.



Si rafforza l'advance booking

A rafforzarsi è anche la tendenza all’advance booking, che il gruppo spinge con azioni mirate di pricing: “Siamo molto soddisfatti delle prenotazioni del primo trimestre 2024 - conferma il ceo - e stiamo notando una tendenza a prenotare in anticipo le vacanze estive usufruendo della nostra offerta dedicata. Stiamo inoltre preparando la campagna promozionale estiva che, per noi, è la principale”.



Procedono, intanto, i lavori per la messa a punto della grande novità del 2025: il Falkensteiner Park Resort Lake Garda di Salò, dove sono in fase di realizzazione un hotel a cinque stelle e 170 appartamenti, per un investimento totale di 140 milioni di euro. La realizzazione del piano, che porta la firma degli architetti Matteo Thun e João Nunes, sarà in due fasi. Nella prima, che sarà completata nel 2025, saranno costruiti l’hotel e 96 appartamenti premium, mentre i restanti 74 appartamenti saranno edificati nella seconda fase, entro il 2027. “Sempre nel 2025 - conclude Michaeler - apriremo a Bolzano e poi nel 2026 a Licata, in Sicilia”.