Marche, il turismo riparte: i piani per il 2020

13:27

Le Marche voltano definitivamente pagina, lasciandosi alle spalle le conseguenze del terremoto del 2016, che avevano avuto inevitabili ripercussioni sull’inbound nella regione. In base ai dati rilevati dall’Osservatorio regionale del Turismo, infatti, da gennaio a ottobre di quest’anno si è registrato un incremento di 5,46 punti percentuali negli arrivi e di 5,95 punti nelle presenze rispetto all’anno precedente.

Ed è proprio dalle zone del sisma che, si legge su HotelMag, le Marche vogliono ripartire con la loro campagna promozionale dal claim ‘Marche Bellezza Infinita’, che intende attirare l’attenzione dei turisti sulla medievale Ascoli Piceno, ma anche su Loreto, sede di uno dei santuari mariani più celebri d’Europa e nel contempo ricca di opere d’arte, per non parlare di Urbino, città Unesco, una delle capitali del Rinascimento dove il duca Federico da Montefeltro volle realizzare il Palazzo ducale, dimora principesca tra le più belle d’Europa. Qui mosse i suoi primi passi Raffaello Sanzio, alle cui celebrazioni sarà dedicato tutto il 2020. Celebrazioni di cui la Regione Marche, in collaborazione con Enit – Agenzia nazionale Turismo e Aerdorica e con il sostegno del Mibact, ha voluto dare un assaggio con la mostra ‘Raffaello Una mostra impossibile’, in corso fino al 19 gennaio 2020 all’aeroporto delle Marche di Falconara Marittima proprio a lui intitolato.



Ma le proposte marchigiane si declinano anche sul fronte del turismo attivo grazie al progetto ‘Marche Outdoor’, inaugurato quest’anno, che avrà come testimonial il campione di ciclismo mondiale Vincenzo Nibali. Obiettivo dell’iniziativa promuovere un’economia del territorio sostenibile, mettendo a disposizione dei cicloturisti 24 percorsi ciclabili in tutta la regione. Un progetto sposato anche dall’artista Michelangelo Pistoletto, che ha coniato il concetto di ‘Marche Rebirth’ per rilanciare il territorio duramente colpito dal sisma con una vera e propria opera d’arte collettiva, che può essere percorsa dal viaggiatore seguendo i percorsi cicloturistici disponibili sul sito www.marcheoutdoor.it e sull’app dedicata.



Ma il 2020 sarà anche l’anno del Giubileo Lauretano, in occasione del centenario della proclamazione della Vergine Lauretana quale Patrona universale degli aeronauti, avvenuta il 24 marzo 1920. Il Giubileo ha avuto inizio l’8 dicembre 2019, con l’apertura della Porta Santa nel Santuario di Loreto, e si concluderà il 10 dicembre 2020.



Un ventaglio molto ricco di opportunità che ha spinto Lonely Planet ad attribuire alle Marche il titolo di ‘Best In Travel 2020’; unica destinazione italiana in classifica, si guadagna il secondo posto tra le dieci migliori al mondo.