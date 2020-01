Puglia, sentenza del Consiglio di Stato: le Regioni non possono prolungare le aperture dei lidi

14:42

Le Regioni non hanno facoltà di consentire ai gestori dei lidi di tenere aperto anche dopo il periodo estivo. Ad affermarlo è una sentenza del Consiglio di Stato (n. 8169/2019, Quinta sezione), a proposito del ricorso di un gestore di un lido di Monopoli.

All’imprenditore, cui era stata rinnovata l’autorizzazione, era stato imposto di smontare le strutture dopo il 31 ottobre per rimontarle ad aprile. Il gestore aveva chiesto invece di applicare la legge regionale 17/2016, che consentiva appunto di mantenere i lidi montati tutto l’anno.



Ma il Consiglio di Stato ha rilevato che già nel 2008 la Corte costituzionale aveva cassato una legge simile, sempre in Puglia. Il principio era il seguente: le competenze in materia spettano al Ministero dei Beni Culturali e non alla Regione.



L’unico modo di ottenere il permesso di non smontare le strutture, come precisa lagazzettadelmezziogiorno.it, è quello di ottenere una autorizzazione paesaggistica da parte delle Soprintendenze.