Italia in miniatura si illumina con il design

L’appuntamento annuale di Karman con la narrazione on the road approda, questa volta, a ‘Italia in miniatura’. Il brand di lighting design ha realizzato, nel parco tematico di Rimini, un surreale percorso luminoso tra i paesaggi architettonici universalmente riconosciuti, in un inedito connubio tra patrimonio culturale e design made in Italy.

La lampada Bacco, riporta HotelMag, illumina la Fontana di Trevi e Piazza di Spagna a Roma: un velo di luminosità opaca attraversa la struttura in vetro satinato conferendo luce tenue e morbida agli spazi.



Ululì-Ululà, globo in vetroresina e inserti di pizzo, illumina invece la Basilica di San Pietro, come un piccolo sole, mentre Cell, in versione a sospensione, fluttua sopra al Colosseo, oppure, in versione lampada da terra, si erge in Piazza del Plebiscito a Napoli.



Vicino alla Torre di Pisa si incontra poi Norma M, maxilampada in stile abat-jour che dissemina luce i dintorni di Piazza dei Miracoli.



Ottavo, che evoca i personaggi della favola ‘Biancaneve e i sette nani’, illumina Piazza San Marco a Venezia.



Accanto al Duomo di Milano è posizionata Don’t touch, dalla struttura lineare e dal colore candido. Sempre a Milano, ma appoggiata al Grattacielo Pirelli, si incontra Tobia.



Con una struttura in tondino metallico bianco, lineare e dal tratto deciso, Sisma si staglia al centro dell’Aeroporto di Fiumicino illuminando le piste di decollo e atterraggio.



Viste dall’alto, le lampade Eden campeggiano maestose nei giardini della Reggia di Caserta: con la forma curvilinea ricalcano le sagome di foglie stilizzate, adagiate sul verde.



Come grandi riflettori le Bag illuminano, con fasci di luce chiara, Castel del Monte, in Puglia.