Lotta all'overtourism tra gli obiettivi del piano strategico 2020 di Enit e Mibact

di Livia Fabietti

14:57

Contrastare il fenomeno dell'overtourism è uno dei punti cardine del piano annuale del turismo 2020 di Mibact ed Enit che verrà presentato il 16 gennaio presso la sede dell'Agenzia Nazionale Turismo, a Roma.

"Con Enit nel piano strategico 2020 si lavorerà sempre di più sulla distribuzione dei flussi turistici e sulla valorizzazione delle destinazioni cosiddette 'minori'. Nel 2020 faremo inoltre un lavoro importante con le Ferrovie dello Stato: oltre all'alta velocità, presteremo attenzione anche ad alcune particolari tratte turistiche al fine di aiutare la distribuzione dei flussi" ha rivelato Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in occasione della presentazione del "Rapporto sulla percezione dell'Italia turistica".



"Ci concentreremo anche su una maggiore ricerca di legalità rispetto all'offerta turistica nel nostro Paese, soprattutto in alcune grandi città come Roma, Venezia etc. in cui ci sono dei problemi importanti che vanno affrontati e regolamentati. È importante ricollocare al centro il comparto del turismo puntando sul miglioramento della qualità dell'offerta turistica" ha concluso la Bonaccorsi.