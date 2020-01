di Amina D'Addario

14:27

Un’Italia della sostenibilità, a misura di nuovi mercati e segmenti, e capace di essere più attrattiva anche nei confronti dei connazionali. È l’immagine del Bel Paese attorno a cui ruoterà il piano 2020 di Enit illustrato questa mattina nella sede romana di via Marghera.

“Vogliamo crescere non solo in volume, ma anche in valore” ha detto il presidente di Enit Giorgio Palmucci snocciolando dati incoming in crescita: più di 360 milioni di notti trascorse lungo lo Stivale dai turisti stranieri fino a ottobre (+4,4%) e una spesa dei viaggiatori internazionali di 40 miliardi (+ 6,6%).



“I numeri hanno continuato a crescere anche nel 2019. Non abbiamo ancora quelli finali, ma sicuramente supereremo il 2018 che è stato un anno straordinario” ha evidenziato Palmucci spiegando che un’attenzione particolare sarà riservata al mercato domestico e alla valorizzazione delle destinazioni minori e delle aree interne: “Gli italiani devono conoscere e visitare il loro Paese. Dobbiamo fare in modo che diventino i portabandiera della loro esperienza nel mondo”.



Al centro delle nuove campagne, anche i mercati in rapida crescita dell’Asia e il target giovani ad alta capacità di spesa. “Andremo a raccontare il nostro Paese, anche con campagne b2c, in Cina, India e Golfo Persico, aree da cui - ha aggiunto - arrivano nuovi flussi”.



Due nuove sedi

Due le sedi Enit che verranno aperte in Cina: Shanghai e Guangzhou, cui si aggiungeranno i nuovi uffici di Dubai e Miami. In tutto saranno 480 le iniziative previste nel 2020 dalle sedi estere, di cui il 20% orientate alla valorizzazione della meeting industry.