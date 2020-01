di Amina D'Addario

08:07

Continuerà a scommettere sul prezioso segmento lusso l'Enit. Il 22,7 per cento delle iniziative pianificate dall'Agenzia nel 2020 saranno infatti dedicate al target dei viaggiatori alto spendenti.

A motivare la scelta, il posizionamento dell'Italia che, secondo i dati diffusi dall'Agenzia, si colloca in testa alle scelte dei turisti tra le destinazioni mondiali legate al lusso, segmento per il quale è prima fra i cosiddetti affluent davanti Francia, Sud Africa e Usa; davanti a Thailandia, Islanda e Sud Africa per i millennials, e davanti a Messico, Hawaii e perfino Orlando (Disneyworld) per le famiglie.



Tra gli eventi già messi in calendario dall'Enit, l'International Luxury Travel Market di Singapore, il Duco Travel Summit di Firenze e un workshop a Los Angeles in partnership con Virtuoso.











Inviato da iPhone