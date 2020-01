Puglia aperta tutto l'anno: via al bando per i percorsi tematici

13:31

L’obiettivo è quello che tante regioni si propongono, destagionalizzare l’offerta, e per raggiungerlo la Puglia ha deciso di far leva su due dei suoi innumerevoli fiori all’occhiello: l’enogastronomia e la cultura.

È infatti sulla valorizzazione dei percorsi tematici che si concentra l’Avviso pubblico dell’Agenzia Pugliapromozione rivolto a operatori economici del settore e Distretti urbani del commercio (Duc) per proporre attività ed esperienze durante un weekend o in concomitanza di ponti e festività.



Due le finestre possibili in cui gli operatori possono ideare le attività, come spiega HotelMag: la prima, dal 25 febbraio al 26 aprile, la seconda, dal 27 aprile al 29 giugno. “L’intento – spiega Loredana Capone, assessora all’Industria Turistica e Culturale (nella foto) – è animare il territorio nei mesi invernali e primaverili, finanziando quelle imprese che presenteranno proposte innovative e di qualità”.



I temi e le modalità di partecipazione

I tre temi sono: arte e cultura; enogastronomia e cucina pugliese; natura e benessere. Per partecipare all’Avviso pubblico di Pugliapromozione e presentare offerta di servizi si dovrà seguire una procedura completamente digitalizzata, iscrivendosi al Dms di Pugliapromozione.



Ogni operatore potrà presentare una sola proposta di attività in una delle finestre temporali stabilite e dovrà produrre due video, uno promozionale e uno divulgativo, che saranno diffusi e utilizzati anche sui canali dell’Agenzia. “I cammini sono una delle novità su cui puntiamo – aggiunge l’assessore – per attraversare luoghi e conoscere l’origine della Puglia, le stratificazioni archeologiche, la geologia, la bellezza degli alberi, alcuni monumentali”.



E ancora gli itinerari culturali alternativi in territori turisticamente meno noti e gli eventi nei borghi storici e nei luoghi di interesse culturale, come quelli della Passione nella Settimana Santa, che coinvolgono intere comunità. Tutte le esperienze gratuite per i viaggiatori verranno incluse nel calendario di attività ‘InPuglia365-Arte, Natura, Gusto 2020’.