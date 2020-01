Enit a Madrid: Spagna mercato in crescita costante

10:16

Sono oltre 50 le aziende italiane che partecipano alla Fitur di Madrid nello stand dell’Enit. Tra le regioni presenti l’Emilia Romagna, il cui stand ospita 11 operatori turistici regionali che provengono da Piacentino, Bolognese, Forlivese, Ravennate e Riminese.

A Madrid è presente anche una rappresentanza della Destinazione Turistica 'Emilia'. La componente turistica spagnola è in deciso aumento nella regione. Nel corso del 2019, infatti, lo scalo di Bologna ha fatto registrare 1.302.254 passeggeri da e per la Spagna, con un aumento del +7,7% rispetto al 2018. La regione, aggiunge ansa.it, è collegata alla Spagna con una serie di voli dall'aeroporto di Bologna per Alicante, Barcellona, Fuerteventura, Lanzarote, Madrid, Malaga, Santander, Siviglia, Tenerife e Valencia. Durante l'estate, poi, lo scalo di Bologna è collegato più volte alla settimana anche con Gran Canaria, Ibiza, Palma e Mahon.



La Sardegna è presente, invece, anche con Alghero; l’amministrazione comunale partecipa in fiera su invito della Grimaldi Lines Spagna, che collega Porto Torres con Barcellona.



'Milano Loves You'

Quest’anno l’Enit è per la prima volta anche nell’area Lgbt con uno spazio che dà visibilità alla città di Milano che, come dichiarato in conferenza stampa dall’assessore al Turismo del Comune Roberta Guarnieri (nella foto), ospiterà dal 6 al 9 maggio la 37esima edizione della Convention mondiale organizzata dall’International Gay & Lesbian Travel Association dedicata al Turismo Lgbtq+.



I quattro giorni della convention avranno come scopo principale quello di dimostrare che Milano può essere il trampolino di lancio del Paese, rinforzando l’immagine dell’Italia come destinazione accogliente, tollerante e che può offrire molto ai viaggiatori Lgbtq+.



