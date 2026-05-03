Aprea, Ota Viaggi: “Professionalità e lavoro di squadra cruciali per il futuro del turismo”

La distribuzione sarà sempre più interconnessa, ma dovrà impegnarsi nella formazione e nel gioco di squadra. Ne è convinto Domenico Aprea, ceo di Ota Viaggi, secondo cui “la filiera del turismo non concede spazio a chi non è professionale, dobbiamo lavorare di più per ottenere il giusto, supportandoci a vicenda, senza pensare che le altre aziende siano competitor”.

La sfida degli operatori risiederà nell’integrità e nella capacità di non concentrare le vendite su un unico canale, individuando i metodi migliori per “portare a casa” il cliente.

Le scelte della domanda sono condizionate dall’IA e la distribuzione dovrà considerare i comportamenti dei potenziali target. L’IA, perciò, diventerà centrale nella relazione con il cliente e sempre più presente nei processi aziendali, ma non potrà sostituire l’artigianalità della personalizzazione umana, né l’emozione che il professionista è in grado di trasmettere.