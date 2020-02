Sardinia Call 2 Action, Josep Ejarque: l’era del ‘turismo arancione’

di Gaia Guarino

12:27

Autenticità e territorio, un binomio che passa attraverso l'artigianato. Sembra questo il punto di incontro con il turismo, un'occasione da cogliere per la regione Sardegna. "L'artigianato contribuisce a trasformare il territorio in una destinazione", spiega Josep Ejarque (nella foto), coordinatore scientifico del progetto Sardinia Tourism Call 2 Action. "Gli operatori devono capire infatti che l'artigianato permette di far conoscere anche le zone meno note di un Paese".

Questo diventa dunque un elemento attrattivo, ma per diventare un veri richiamo a livello turistico è necessario che ciò che si produce sia rispondente alla tradizione, che il prodotto offerto sia di elevata qualità e venga promosso in modo sistemico.



Il caso della Sardegna

A cosa può servire dunque l'artigianato in Sardegna? "Sicuramente a incrementare l'attrattività turistica nei confronti di altri mercati", commenta Ejarque. Altre mete infatti, come ad esempio Spagna, Francia e Portogallo, sono già attive sul fronte del turismo creativo.



"Si tratta di un modello dove il viaggiatore ha come motivazione lo svolgimento di attività in prima persona, l'imparare a realizzare qualcosa con le proprie mani - spiega ancora -. Oggi parliamo dunque di 'turismo arancione', una nuova tipologia che piace ai Millennials, fatta di esperienze".



Un modo per sentirsi parte dell'autenticità locale, nonché un'opportunità per allungare stagione, diversificare l'offerta e incrementare la qualità.