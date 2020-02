Lombardia, 17 milioni per la riqualificazione delle strutture ricettive

13:58

Finanziamenti per diciassette milioni di euro per promuovere progetti di eccellenza, che favoriscano la realizzazione e la riqualificazione di strutture ricettive ed extraricettive all’aria aperta. È quanto prevede la misura approvata alcuni giorni fa dalla giunta regionale della Lombardia in vista delle Olimpiadi del 2026.

Il provvedimento, si legge su varesenews.it, prevede infatti di finanziare, con un’intensità del 50% a fondo perduto, progetti per un investimento minimo di 80.000 euro con la possibilità di ricevere un contributo massimo fino a 200.000 euro.



Temi e spese ammissibili

I progetti dovranno riguardare quattro tematiche: Enogastronomia & food experience; Natura & green; Sport & turismo attivo; Terme & benessere; Fashion & design; Business congressi & incentive.



Le spese ammissibili includono, l’acquisto di macchinari, arredi e attrezzature, opere edili-murarie e impiantistiche.