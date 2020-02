Tom Cruise bloccato a Venezia per il coronavirus

21:00

Sono giorni difficili anche per le star di Hollywood. Secondo alcune indiscrezioni apparse sul Daily Mail e riportate da ilfattoquotidiano.it, Tom Cruise sarebbe bloccato in un hotel di Venezia a causa dell’emergenza coronavirus.

Pubblicità

L’attore avrebbe infatti raggiunto la laguna lo scorso 20 febbraio per iniziare le riprese di Mission Impossible 7 e sarebbe ora “intrappolato” nel lussuoso Gritti Palace, insieme agli altri membri del cast e alla troupe, dalle ore successive all’annuncio dei primi casi di contagio in Veneto.



Le riprese del lungometraggio, riporta il quotidiano, sono state temporaneamente rinviate, in linea con le misure varate dalla Regione Veneto.