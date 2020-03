Be the first, i primi sulle piste da sci in Val D’Ega

19:03

Si chiama Be the first l’iniziativa lanciata dalle piste da sci di Val D’Ega, in provincia di Bolzano, che consente ai veri appassionati di essere fra i primi a scendere sulle piste appena battute.

Tutti i mercoledì di marzo la stazione sciistica mette a disposizione un pacchetto che comprende una prima colazione con caffè e brioche per autentici sciatori della prima ora e l’apertura esclusiva della pista alle 7 del mattino.



Dopo l’incontro a valle presso il Platzl, si sale per una sciata da vip sulla pista Oberholz in compagnia dei maestri, che si chiude con una seconda colazione tipica al rifugio Oberholz. Lo sciatore, qualora non sia in possesso di uno skipass plurigiornaliero o stagionale, deve essere munito di giornaliero.