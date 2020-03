Roma, le misure del Campidoglio a sostegno delle imprese del turismo

10:59

La dilazione del versamento della tassa di soggiorno e la richiesta di stanziamenti al Governo per l'abbattimento delle tasse locali e per l'attivazione della cassa integrazione in deroga. Sono le misure che, secondo quanto riportato da romatoday.it, sta valutando il Campidoglio per sostenere le imprese turistiche travolte dall'ondata di cancellazioni legate al coronavirus.

"Stiamo lavorando per una dilazione della tassa di soggiorno per gli albergatori. Dovrebbero versarla a Roma Capitale entro il 16 aprile. Permetteremo di rateizzarla sui trimestri successivi, in modo da dare un po' di sollievo alle casse" ha annunciato l'assessore al Turismo, Carlo Cafarotti, frenando, però, sulla rimodulazione dei tributi locali. "Vorremmo applicare degli sconti e permettere la sospensione o il posticipo dei pagamenti, ma questo dipenderà dai fondi che verranno messi a disposizione dal Governo". A cui sarà anche chiesto di finanziare la cassa integrazione straordinaria.



Intanto, secondo le stime di Palazzo Senatorio, tra febbraio e giugno il comparto turistico della Capitale perderà circa 800 milioni di euro, con un picco che sarà raggiunto ad aprile con le cancellazioni di Pasqua. A. D. A.