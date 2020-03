13:58

"Gli alberghi torneranno ad aprire, i locali si riempiranno di nuovo e tutto l'indotto dell'accoglienza si rimetterà in moto per dare il benvenuto in città ai turisti. Roma tornerà più forte di prima". È un messaggio di ottimismo quello lanciato su Facebook dall'assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo, Carlo Cafarotti, dopo il via libera della Giunta capitolina alla Memoria che dispone la valutazione di misure urgenti a sostegno del comparto turistico colpito dall'emergenza Covid-19.

Un piano emergenziale per il Governo

Dopo la necessaria stima delle perdite subite, Cafarotti ha assicurato che al vaglio dell'amministrazione ci saranno "possibili interventi su tassazione, sospensione del contributo di soggiorno, comunicazioni condivise di rilancio cittadino e ogni altra iniziativa utile a questo settore, che è il nostro fiore all'occhiello".



Cafarotti ha poi spiegato che con il contributo di tutti gli attori del comparto, verrà stilato un "piano emergenziale da sottoporre al Governo, al fine di richiedere stanziamenti e supporti".

Amina D'Addario