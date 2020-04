Renzi: “Necessari interventi rapidi per il turismo. Si pensi a un bonus vacanze”

13:07

“È fondamentale intervenire in modo rapido per il turismo”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso di una diretta su Facebook, ha invocato sostegni a favore del settore, duramente colpito dall’emergenza coronavirus.

“Oggi ho parlato con il ministro Dario Franceschini - ha dichiarato -, è fondamentale che sul turismo si possa intervenire in modo rapido, perché è un settore che fa fatica più di tutti gli altri.



Le proposte

Secondo l’ex premier è necessario intervenire con misure finanziarie, ma anche su forme di agevolazione, sia per gli imprenditori che per i clienti finali. Su questo fronte il leader di Italia Viva appoggia l’ipotesi di incentivi fiscali sulle vacanze in Italia.



“Immagino interventi per la liquidità – ha detto -, interventi per consentire a chi vuole di ristrutturare gli alberghi, visto che quest’anno non sarà un grande anno per il turismo, e immagino anche, ma so che il Governo ci sta lavorando, una sorta di bonus vacanze per consentire almeno agli italiani di andare un po’ in vacanza nel corso dell’estate 2020, visto che probabilmente non ci saranno tante occasioni di vacanze dall’estero”.