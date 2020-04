Campania, 30 milioni di euro per sostenere l’industria dei viaggi

13:27

La Regione Campania scende in campo per fronteggiare la crisi da Covid-19. Il presidente Vincenzo De Luca ha, infatti, definito il nuovo Piano per l’Emergenza Socio-Economica, che, riporta HotelMag, stanzia 604 milioni di euro per interventi a sostegno dell’economia e delle fasce deboli della popolazione.

Le misure per il turismo

Di particolare rilievo, nel quadro degli interventi previsti, le “Misure di sostegno per il comparto del turismo” – adottate dalla Regione su proposta di Federalberghi Campania – per un ammontare di 30 milioni di euro, per il sostegno al reddito dei lavoratori stagionali impiegati in attività alberghiere ed extralberghiere, ad integrazione di quanto stanziato dalla norma nazionale.



Tale sostegno – come si legge nel testo del Piano – è di rapida corresponsione in quanto erogato direttamente dall’Inps attraverso le proprie banche dati. Secondo i dati Federalberghi Campania, “la platea degli aventi diritto è di circa 25mila lavoratori per un importo di 300 euro mensili ciascuno per 4 mensilità”.