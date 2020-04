Il presidente degli albergatori di Torino: “Perdiamo 1 milione di euro al giorno”

11:45

Alberghi vuoti e perdite per 1 milione di euro al giorno. Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino, da alcuni giorni sta lanciando segnali di allarme alle autorità, perché la situazione si complica sempre più. "Gli alberghi sono completamente chiusi, se non per occasioni sporadiche o per motivi particolari, quando ospitiamo il personale medico – ha detto al Corriere della Sera l’albergatore torinese - Se facciamo un parallelo con lo scorso anno, avevamo un 75% di occupazione, mentre oggi siamo vicino allo zero. Abbiamo perdite di un milione al giorno nella sola città di Torino. Stiamo vivendo un dramma e diventa difficile anche solo pensare a un'attività futura. Non abbiamo un bene da rivendere o da tenere in magazzino, non recupereremo mai il tempo perduto”.

Il grido di allarme è arrivato anche al Comune di Torino ed ora toccherà al sindaco, Chiara Appendino, rispondere alle istanze del mondo alberghiero. Prima che sia troppo tardi.