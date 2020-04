Le eccellenze della Lombardia online con il progetto A35 Brebemi

13:39

La Lombardia combatte contro l’isolamento da coronavirus mettendo online le proprie eccellenze culturali e gastronomiche grazie al progetto di A35 Brebemi (il collegamento autostradale diretto tra Brescia e Milano), che, in collaborazione con la Regione ed Explora, dopo aver allestito due postazioni multimediali nelle aree di servizio Adda Nord e Adda Sud, esporta i loro contenuti sul portale di in-Lombardia.it.

“L’emergenza sanitaria resta la priorità: dobbiamo restare a casa per sconfiggere la pandemia – dichiara Lara Magoni, assessore regionale al Turismo -. Possiamo tuttavia sfruttare la tecnologia per scoprire itinerari e percorsi enogastronomici, bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche, ma anche oasi naturali”.

Come riporta Hotelmag digitando la parola chiave Brebemi sul sito in-lombardia.it si avrà quindi accesso a un mondo di itinerari regionali, partendo alla scoperta di località come Caravaggio, Castegnato, Chiari, Romano di Lombardia, Orzinuovi, Soncino oppure viaggiando tra i parchi Oglio Nord o del Serio, o ancora avere incontri ravvicinati con le cicogne della bassa pianura. Si potranno inoltre gustare virtualmente prodotti tipici di questa area come il Provolone Valpadana DOP, oppure raggiungere in modo sicuro e rapido l’autodromo di Franciacorta e l’area di Linate.



L’infopoint multimediale Brebemi è aggiornato continuamente e si arricchisce di contenuti sempre fruibili attraverso il sito. “Anche dopo la fase emergenziale - aggiunge Magoni – sarà sempre più importante l’utilizzo lungimirante degli strumenti digitali per valorizzare la Lombardia, in modo da permettere a tutti di apprezzare anche in maniera virtuale le nostre eccellenze”.