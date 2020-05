Garda: i tedeschi confermano le prenotazioni di luglio e agosto

10:37

I tedeschi non hanno intenzione di abbandonare il loro amato ‘Gardasee’ neppure quest’anno. Malgrado siano in vigore restrizioni dei viaggi dalla Germania fino al 14 giugno, secondo quanto dicono gli albergatori del Garda le prenotazioni di luglio e agosto sono confermate.

“E chi aveva prenotato per maggio e giugno, sta posticipando il periodo della vacanza a settembre e ottobre” aggiunge Mauro Maccarini, presidente del Carg, l’associazione albergatori di Salò e Gardone .



Una notizia molto positiva in un territorio che vede una netta prevalenza di turisti stranieri: il turismo lungo la riviera bresciana del Garda vede il 67,55% delle presenze garantite da stranieri e il 32,45% da italiani. Italiani sui quali non si fa moto affidamento per questa stagione estiva.