‘Campania sicura’, De Luca lancia la campagna per ripartire

13:27

La Campania procede con ritmo cadenzato e con prudenza nel programma di riavvio e rilancio delle attività legate al turismo e alla cultura. Gli alberghi riaprono oggi, mentre il 15 giugno sarà la volta di cinema e iniziative di spettacolo.

Il tutto, riporta HotelMag, all’insegna del messaggio ‘Campania sicura’, che sarà “la parola d’ordine per rilanciare il turismo, per dare serenità alle famiglie, per accogliere di nuovo i turisti, per riportare la gente a teatro e al cinema – ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca -. Tutto a piccoli passi, con il costante monitoraggio sanitario. Se si riapre tutto, deve essere per non richiudere più, cosa che sarebbe davvero insostenibile. Occorre perciò lavorare senza essere prigionieri dell’emergenza, ma garantendo sempre e prioritariamente la sicurezza agli operatori e ai cittadini. Un rilancio vero, per non tornare indietro”.



Il governatore della Campania, insieme con l’Unità di crisi, ha incontrato i rappresentanti degli operatori del comparto del turismo e quelli del mondo della cultura e degli spettacoli, ascoltando e raccogliendo le loro istanze. “Abbiamo grande attenzione verso questi settori, che sono trainanti per l’economia della nostra regione – ha affermato De Luca – e che hanno subito e subiscono in queste settimane un durissimo contraccolpo per le conseguenze della pandemia Covid-19. Bisogna guardare al futuro con fiducia e avere coraggio, per sconfiggere innanzitutto la paura e la diffidenza. E per ridare fiducia bisogna dare innanzitutto sicurezza”.



“La complessità del mondo del turismo – ha poi aggiunto – non può basarsi solo sul sostegno della Regione, ma anche e soprattutto su quello del Governo nazionale e dell’Europa. Nel nostro piano economico e sociale ci sono già aiuti agli stagionali, ma sappiamo bene che non basta. Per questo abbiamo raccolto le diverse istanze per agire sul doppio fronte regionale e nazionale. Quello che si può fare intanto, e a breve termine, è lanciare una campagna promozionale per fare della sicurezza il brand per l’accoglienza insieme alle straordinarie bellezze ambientali e culturali della Campania. Lo faremo d’intesa con gli operatori del settore, sia a livello nazionale che internazionale”.