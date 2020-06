Fase 3, da oggi via libera agli spostamenti tra regioni

10:32

Da oggi via libera agli spostamenti tra regioni in Italia e via libera, anche, agli spostamenti internazionali da e per il nostro Paese.

Crollano le barriere che hanno tenuto diviso il Paese per contenere i contagi da Covid-19. Inizia così la Fase 3, che permetterà agli italiani di spostarsi liberamente (senza mostrare l'autocertificazione) per ricongiungersi con i propri cari, per lavoro o per raggiungere le seconde case e le località di villeggiatura.



Restano comunque in vigore le misure di distanziamento sociale, l’obbligo della mascherina e il divieto di creare assembramenti nei luoghi pubblici al chiuso e sui mezzi di trasporto pubblico; nonché l'obbligo di quarantena e di distanziamento sociale per chi abbia infezioni respiratorie e febbre superiore ai 37.5°.



Eslcusa, invece, l'ipotesi di un passaporto sanitario per raggiungere Sicilia e Sardegna. Nelle due isole e in Campania resta comunque in vigore fino al 7 giugno la quarantena per chi arriva da fuori.