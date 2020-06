Basilicata, un bando per le imprese turistiche

13:27

Ha preso il via “Pacchetto turismo Basilicata”, bando lanciato dalla Regione con un finanziamento di 23 milioni di euro, che prevede l’assegnazione di un contributo a fondo perduto per liquidità, ripresa in sicurezza e occupazione.

Il bando, riporta HotelMag, ha lo scopo di sostenere le attività, già operative nel 2019, di strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive extralberghiere, strutture ricettive all’aperto, stabilimenti balneari, al netto di quelli gestiti direttamente dalle strutture ricettive, agenzie di viaggi, tour operator, ristorazione con somministrazione.



Per strutture ricettive, stabilimenti balneari e ristorazione il contributo a fondo perduto sarà calcolato in funzione del volume d’affari realizzato nell’anno 2019 e potrà variare da un valore minimo di 2.000 euro fino a un massimo di 110.000 euro.



“La pandemia Covid-19 – ha commentato il presidente della Regione, Vito Bardi – ha colpito duramente la Basilicata determinando una emergenza economica e sociale che sta producendo risvolti negativi per tutti i settori. Intendiamo dare ossigeno alle piccole realtà, che a causa dei provvedimenti di contenimento hanno subito la chiusura delle attività con conseguenti problemi di liquidità, per coprire i costi di gestione e sostenere le spese per le riaperture in sicurezza. Il sostegno finanziario a fondo perduto è necessario a garantire un ravvio in sicurezza di quelle attività che rischiano di non poter proprio riaprire, e al fine anche di evitare la perdita di posti di lavoro”.